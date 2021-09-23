القبض على متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية

2021/09/23 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز شرطة الديوانية تمكنت من القبض على متهمين اثنين من سكنة محافظة ذي قار، عثر بحوزتهما لحظة تفتيشهما من قبل أفراد المفرزة على كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة".

واضافت انه "تم ارسالهما إلى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحقيق معهما واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا".

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