تحذير طبي من فشل الكبد بسبب الإفراط بتناول الباراسيتمول

2021/09/23 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيؤدي تناول الباراسيتمول بإفراط إلى نتائج صحية خطيرة بما في ذلك تلف الكبد.وتعتبر الجرعة المعتادة من الباراسيتامول، قرصا أو قرصين عيار 500 ملغ في المرة الواحدة، ويمكن تناول الباراسيتامول بأمان، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات. ويؤكد خبراء الصحة أن تناول الباراسيتامول بكميات كبيرة سام للكبد، فقد أظهرت الدراسات أن الباراسيتامول يمكن أن يتلف الكبد، عن طريق الإضرار بالوصلات الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة فيه، وبينما يمكن أن تحدث إصابة الكبد الحادة عند استخدام الباراسيتامول عند أو أقل من الجرعة اليومية القصوى الموصى بها وهي 4000 مجم، فإن سمية الباراسيتامول غالبًا ما تكون نتيجة تناول الباراسيتامول فوق هذه الجرعة القصوى.وتؤكد الدراسات أن جرعة زائدة من الباراسيتامول تدمر نصف خلايا الكبد في أقل من أسبوع. وفي دراسة نشرت في أكسفورد أكاديميك، تم التحقيق في تسبب الباراسيتامول بفشل الكبد. وأشارت الدراسة إلى أن "دخول المستشفيات بسبب التسمم ازداد بشكل مطرد منذ الخمسينيات".وفي أكسفورد ، زادت نسبة الجرعات الزائدة من الباراسيتامول من 14.3 بالمائة في 1976 إلى 42 بالمائة في 1990، وفي 1993، 47.8 بالمائة من جميع الجرعات الزائدة تضمنت أدوية تحتوي على الباراسيتامول.وأوضح الدكتور ليونارد نيلسون من جامعة إدنبرة، أن "الباراسيتامول هو أفضل علاج للألم في العالم، فهو رخيص الثمن، ويعتبر آمناً وفعالاً عند تناوله بجرعة علاجية. ومع ذلك، يظل تلف الكبد الناجم عن الأدوية مشكلة سريرية مهمة وتحديًا لتطوير عقاقير أكثر أمانًا، وتعزز النتائج الحاجة إلى اليقظة في استخدام الباراسيتامول، ويمكن أن تساعد في اكتشاف كيف يمكن منع الضرر الناجم عن استخدامه".

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