2021/09/23 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تطلب إبلاغها معلومات عن رجل ظهر في مقطع مصور يعذب ابنه المركز الخبري الوطني.

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