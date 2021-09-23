2021/09/23 | 19:55 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة مطار النجف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VVH_mfgbpBU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة مطار النجف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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