2021/09/23 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحين استكمال دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وما يتعلق بها من أمور حسابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تعطل الدوام الرسمي لخمسة ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تعطل الدوام الرسمي لخمسة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).