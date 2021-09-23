وكالة الاستخبارات تخترق صفوف داعش وتطيح بـ7 إرهابيين في كركوك

2021/09/23 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، اختراق صفوف عصابات داعش الإرهابية في كركوك من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية والإطاحة بسبعة من عناصره.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، […]

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