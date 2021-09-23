2021/09/23 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من شهر أكتوبر، في أعقاب اتفاق بين بغداد وواشنطن على "إنهاء العمليات القتالية" للقوات الأميركية المتبقية وتحويلها إلى مهام استشارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير مهام القوات الأميركية في العراق.. التوقيت و"شكل التحالفات" بعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير مهام القوات الأميركية في العراق.. التوقيت و"شكل التحالفات" بعد الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).