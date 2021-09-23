تصريح من الداخلية حول قضية متهم بابل

2021/09/23 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الموقف بشأن مجريات التحقيق بحادثة اعتقال المتهم البريء في بابل والذي اتهم بقتل زوجته.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة لا تستطيع حالياً الإفصاح عن مجريات التحقيق بسبب وجود لجنة عالية المستوى تقوم بالتحقيق في هذا الموضوع وهنالك عدة اتجاهات وعدة فرق تبحث عن مواضيع معينة".وأضاف، أن "البحث يشمل مثلاً سلامة اجراءات التحقيق وهل قام المحقق باخذ الاحتياطات اللازمة وايضا هنالك تحقيق بخصوص احتمالية تعرض المتهم للتعذيب من عدمه وغيرها من الأمور المرتبطة بالقضية".وتابع أن فرق التحقيق تدرس حالياً كل الادلة وتستمع للشهود للخروج بخلاصة بشأن مجريات القضية".ويوم أمس، أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن حادثة اتهام مواطن بريء بقتل زوجته.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة كان لها الباع الطويل في عمليات التحقيق الجنائي في الحوادث والجرائم التي تقع في مختلف المناطق، وقد أنصفت العديد من ذوي الضحايا وكشفت عن حوادث غامضة، وهي اليوم تتابع بحرص كبير ملابسات قضية أحد المواطنين في محافظة بابل والذي اتهم بجريمة قتل زوجته وكان غير مسؤول عن هذا الموضوع".وأضافت: "كانت تفاصيل حادث اختفاء زوجة هذا المواطن خلال زيارته الى أحد المراقد الدينية، وقام بالابلاغ عن هذا الموضوع، إلا أن التصرفات الفردية التي شرع بها أحد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء، ورافق الاجراءات عمل قضائي، ما دفع الى أن تأخذ هذه القضية مناحي أُخرى كانت بعيدة كل البعد عن سجل وزارة الداخلية".

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