2021/09/23 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة المجتمعية تعلق على فيديو لأب يعنف أبنه بطريقة بشعة وتوجه دعوة للمواطنين

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