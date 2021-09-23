مجلس الخدمة يناقش آلية تعيين خريجي كليات الكيمياء

2021/09/23 | 20:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، شمول شريحة الكيميائيين بالتقديم على استمارة التعيين.

وذكر بيان صادر عن مجلس الخدمة الاتحادي، 23 أيلول/سبتمبر، أنّ "رئيس المجلس محمود التميمي استقبل نقيب الكيميائيين العراقيين رغداء حسن الدجيلي لمناقشة آلية تعيين الكيميائيين".

وأشار البيان، إلى أنّ "اللقاء شهد مناقشة آلية تعيين الكيميائيين في الاستمارة الخاصة للكليات الساندة".

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وأكد التميمي، وفق البيان، أنّ "شريحة الكيميائيين مشمولة بالتقديم على الاستمارة الخاصة بالكليات الساندة لوزارة الصحة".

بدورها، أكدت الدجيلي، أنّ "اختصاص الكيميائيين لا يقتصر فقط على وزارة الصحة، كونهم يمارسون أعمالهم في أغلب مؤسسات الدولة"، داعيةً مجلس الخدمة إلى "إضافتهم في المؤسسات التي تحتاج هذا الاختصاص".

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