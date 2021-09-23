2021/09/23 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توصل باحثون أميركيون إلى تحديد الطفرة الجينية المسؤولة عن فقدان البشر لذيولهم.وأشار باحثون من جامعة نيويورك لانغون هيلث وكلية تاندون للهندسة، إلى أن الجين TBXT، لديه طفرة في البشر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف “سر” اختفاء الذيل لدى البشر المركز الخبري الوطني.

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