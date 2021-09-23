العراق: قتيلان في انفجارين منفصلين

2021/09/23 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع انفجارين في محافظة نينوى اسفرا عن مصرع راعي اغنام وطفلة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (23 ايلول 2021)، "مقتل راعي أغنام بانفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور قرية الخالدية".

وأضاف، ان "طفلة من اهالي قرية عين تمر التابعة لناحية زمار شمال غربي الموصل لقيت مصرعها بانفجار لغم من المخلفات الحربية اثناء لعبها بالقرب منه".

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