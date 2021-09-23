العمليات المشتركة تأمن طريق الزائرين إلى كربلاء المقدسة

2021/09/23 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن اشرافها المباشر على تأمين طريق الزائرين الى كربلاء المقدسة .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بهجت قام بجولة تفقدية بأشراف مباشر من قبل الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وبحضور اللواء الركن سعد محسن عريبي قائد عمليات الكرخ لطريق بغداد كربلاء للأطلاع على تأمين سلامة الزوار وأنسيابية سير العجلات وتسهيل مرورهم".

واضافت ان "القيادة شرعت بتأمين طريق الزائرين إلى كربلاء المقدسة و أشاد قائد عمليات بغداد بتعاون أصحاب المواكب والزوار مع الأجهزة الأمنية لأنجاح خطة تأمين اربعينية الحسين ( عليه السلام ) فيما تشهد بغداد هذا اليوم كثافة كبيرة للزائرين بإتجاه كربلاء المقدسة متمنياً لهم سلامة الوصول".

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