هل ستحقق قطر في شكاوى وضع عمال كأس العالم؟.. وزير الخارجية يوضح لـCNN

2021/09/23 | 20:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN، إن "التقدم الذي حققته قطر في صعيد حقوق العمال وحقوق الإنسان في السنوات العشر الأخيرة يفوق المنطقة بأكملها"، في رد على سؤاله عن بعض شكاوي مجموعات حقوقية ومجموعات المهاجرين.وقال آل ثاني إنه "كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والإبلاغ الخاطئ عن الحقائق والأرقام"، مؤكدًا أنه “إذا كان هناك أي شيء يتطلب إجراء تحقيق من قبل الحكومة فإنها تتحمل كامل المسؤولية وسنقوم بالأمر".

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