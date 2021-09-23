2021/09/23 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن درجات وظيفية جديدة وردت من ديوان الرقابة المالية، وفيما حدد عددها وموعد المباشرة بإجراءاتها، كشف عن آلية احتساب درجات المتقدمين للتعيين واختيارهم.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة الاتحادي يعلن توفر 116 وظيفة شاغرة المركز الخبري الوطني.

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