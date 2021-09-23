شهد الشمري ترد على ضجة الصورة مع ضابط البطاقة الوطنية

2021/09/23 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علقت الشاعرة العراقية شهد الشمري، الخميس، بشأن الصورة التي جمعتها مع أحد الضباط داخل دائرة نفوس الاعظمية في بغداد، واثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الشمري لـ "ناس" (23 أيلول 2021)، "إنها ذهبت مع عائلتها إلى دائرة النفوس، من أجل استصدار البطاقة الوطنية الموحدة لابنتها حديثة الولادة، كإجراء روتيني يقوم به أي مواطن عراقي".

وأضافت أنه "حين وصولها الى الدائرة تجمهر العديد من المواطنين حولها، وبسبب كثافة الناس وعدم تحمل الطفلة هذا الوضع تدخل بعض الضباط وقاموا بادخالنا إلى غرفة مدير الدائرة".

وتابعت، أن "الصورة التي أحدثت ضجة واسعة عبر منصات السوشيال لم تكن إلا تعبيراً عن الشكر والامتنان إلى مسؤول الدائرة ولم تحمل أي نوايا أخرى".

ولفتت إلى أن "بطاقة ابنتها لم تصدر لغاية الآن، إذ سيستغرق الأمر نحو أكثر من شهر، كإجراء روتيني، يتم التعامل به مع الجميع".

وقالت: "لا أمتلك واسطة كما تحدث الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ذهبنا كما يفعل جميع المواطنين، وتم التعامل معنا وفق السياقات القانونية".

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