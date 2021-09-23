حرس الحدود تضبط مواد مخالفة في ام قصر

2021/09/23 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة حرس حدود، اليوم الخميس، عن ضبط مواد مخالفة في ام قصر بمحافظة البصرة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز مركز شرطة كمرك خور عبدالله (ام قصر الجنوبي) التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (3) حاويات حديدية حجم (40 قدم) تحتوي على اسمدة كيمياوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وعرض الاوراق التحقيقية على انظار السيد قاضي التحقيق".

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