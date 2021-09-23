زعيم شبكة حقاني لـCNN: الغرب لن يجبرنا على نسخ ثقافته.. والاعتراف بحكومة طالبان

2021/09/23 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم شبكة حقاني، أنس حقاني، في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إن الأموال المجمدة عن حكومة طالبان "حق للأمة"، مشيرًا إلى أن الغرب "لا يستطيعون إجبارنا بالأموال المجمدة على نسخ ثقافتهم وأن نأتي بها هنا"، مؤكدًا أنهم "جاهزون لكل علاقة إيجابية تدعم السلام وتدعم الأمن، ولا تتعارض مع مبادئنا وديننا وعقيدتنا وتقاليدنا الوطنية".

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