2021/09/23 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مباحثات هاتفية مع رئيس الباكستاني عمران خان.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان مقتضب أن المحادثات بين الكاظمي وخان تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد الكاظمي خلال الاتصال الهاتفي حسب البيان أهمية تنسيق العمل الإقليمي المشترك، بما يعزز الاستقرار والتهدئة في المنطقة، ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لنظيره الباكستاني أهمية تنسيق العمل الإقليمي المشترك بما يعزز استقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لنظيره الباكستاني أهمية تنسيق العمل الإقليمي المشترك بما يعزز استقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).