لودريان لبلينكن: الخروج من الأزمة يتطلّب وقتاً وأفعالاً

2021/09/23 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع ثنائي في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك بأنّ الخروج من الأزمة بين بلديهما بسبب قضية الغوّاصات الأسترالية يتطلّب وقتاً وأفعالاً، بحسب ما أعلنت باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مقرّ البعثة الفرنسية في المنظمة الأمميّة، قالت إنّ لودريان ذكّر بأنّ خطوة أولى تمّ القيام بها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي، لكنّه لفت إلى أنّ الخروج من الأزمة بين البلدين يتطلّب وقتاً وأفعالاً.

وأضاف البيان أنّ لودريان وافق على البقاء على اتصال وثيق مع بلينكن من أجل استعادة الثقة بين الطرفين، من دون مزيد من التفاصيل.

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