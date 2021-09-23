واشنطن تأسف لعدم صدور مؤشرات من طهران حول استئناف المفاوضات النووية

2021/09/23 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدت الولايات المتحدة أسفها لعدم صدور أي مؤشر من إيران خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول موعد عودتها الى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي.

ونبه مسؤول أميركي رفيع أمام صحافيين الى أن نافذة الفرص مفتوحة لكنها لن تبقى مفتوحة الى الأبد.

وقال المسؤول الاميركي الذي لم فضل عدم الكشف عن هويته إنه حتى الآن، من الواضح انه ليس هناك أي مؤشر، مؤشر واضح على استعداد إيران للعودة إلى المفاوضات ومحاولة معالجة المسائل العالقة.

واضاف أنه لم يحصل شيء يجعل الجانب الأميركي أكثر تفاؤلا.

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