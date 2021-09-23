2021/09/23 | 21:09 - المصدر: عين العراق

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الخميس 23 سبتمبر 2021 | 09:08 مساءً

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تسجيل حدوث هزتين أرضيتين بقوة متفاوتة جنوب قضاء المجر في محافظة ميسان

اعلنت وزارة النقل العراقية ، الخميس، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين مساء ،اليوم الخميس جنوب غرب قضاء المجر من محافظة ميسان .



وبين تقريرها : ان الهزتين الارضيتين سجلت الاولى منها مساء اليوم في تمام الساعة 05:23:47 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (16) كم جنوب غرب قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان ، كما" سجلت الهزة الارضية الثانية عند الساعة 07:09:03 حيث بلغت قوتها (3،8) درجة وتبعد (19)كم جنوب غرب مدينة العمارة في محافظة ميسان .



واوضح انه "تم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .



ودعت " الهيئة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي

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