2021/09/23 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الخميس، تفاصيل الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا محافظة ميسان مساء اليوم.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2021)، إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين مساء اليوم الموافق 23 أيلول 2021، جنوب غرب قضاء المجر من محافظة ميسان".

واضافت، أن "الهزو الأولى حصلت مساء اليوم في تمام الساعة 05:23:47 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3،5 درجة حيث تبعد 16 كم جنوب غرب قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان، والثانية سجلت عند الساعة 07:09:03، حيث بلغت قوتها 3،8 درجة، وتبعد 19 كم جنوب غرب مدينة العمارة في محافظة ميسان.

وتابعت، "وتم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة".

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