هيئة النزاهة: إجمالي الأموال المستردة بلغ 18 مليون دولار

2021/09/23 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة, عن مجمل الأموال المستردَّة من الدول, فيما أشارت الى أن المباحثات مستمرة لحسم ملف الأموال المهربة.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي، ان مجمل الأموال المستردة, بلغت ثمانية عشر مليون دولار, لافتاً الى أن هنالك أموال اصدرت المحاكم قرار حجز بشأنها, وتمَّت المطالبة بها, إذ تصل قيمتها الى ملياري دولار، فضلاً عن مبالغ محجوزة في الدول تصل قيمتها إلى اربعة مليارات دولار.

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