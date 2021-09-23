2021/09/23 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد وزير خارجية قطر على سؤال مذيعة CNN حول محاولة عزل بلاده وإيران، وأبرز تصريحات زعيم شبكة حقاني في مقابلة CNN، وتصريحات أردوغان عن طبيعة العلاقات مع أمريكا، مرورًا بتطور جديد بشأن إجبار الاتحاد الأوروبي منتجي الهواتف الذكية على اعتماد شاحن موحد، وصولا إلى النجمة المصرية منة شلبي المرشحة لأول مرة لجائزة "الإيمي" ...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: موقف أردوغان من الخصومة مع أمريكا.. ومنة شلبي مرشحة لـ"الإيمي") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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