2021/09/23 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح: نواصل مواجهة الإرهاب للتخلص منه ونعمل على إعمار المناطق المدمرة المركز الخبري الوطني.

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