زوج 'شهد الشمري' يروي تفاصيل ما حدث وكواليس 'السيلفي'

2021/09/23 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف "فهد زيد" زوج الشاعرة "شهد الشمري"، الخميس، تفاصيل ما حدث في دائرة ‏الاحوال المدنیة بالاعظمیة، وصورة الـ"سيلفي" التي اثارت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زيد في تصريح لـNRT اليوم، (23 ايلول 2021)، انه "كنا ذاهبين من أجل الحصول على الجنسية لطفلتنا "ناي" وعند ذهابنا صباحا – إلى دائرة ‏الاحوال المدنیة في الاعظمیة - كسائر المواطنين بدون أي واسطة او شيء، فلو كانت لدينا واسطة لبقينا في البيت وتأتي الينا الجنسية ونحن جالسون في البيت".

وأضاف: "وبعد دخولنا دائرة الجنسية التي يتواجد فيها ناس كثيرين وبما ان شهد شخصية معروفة وكانت الطفلة تحملها، تجمهرت الناس لالتقاط الصور معها".

وتابع انه "وفي محاولة لتجنب ما حصل من تجمهر للناس قام بعض الضباط بنقلنا إلى غرفة المدير، وتجمهرت الناس امام باب غرفة المدير ايضا".

وأوضح، انه "وعلى اثر ذلك ولشكر ما قام به الضباط التقطت شهد صورة مع المدير وشكرت الدائرة".

وبين ان "المعاملة التي نجريها في الدائرة تجري كما عند سائر المواطنين، ورجعنا إلى البيت ولم نستلم البطاقة حيث ان مدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر، الا ان المواطنين ظنوا بعد التقاط الصورة مع الضابط اننا استلمنا البطاقة".

وكان انتشار صورة سيلفي بين شهد الشمري والعميد حسن الدوري مدیر دائرة ‏الاحوال المدنیة في الاعظمیة على منصات ‏التواصل الاجتماعي اثار حفيظة الكثيرين وولد ردوود افعال متباينة‎.‎

حيث انتقد بعض المدونين على منصات التواصل الاجتماعي تصرف الضابط الذي منح المولود الجديد لشهد الشمري بطاقة وطنية بلحظات بينما ينتظر المواطن اشهر ‏لاصدار البطاقة، وفقا لقولهم، وتسببت تلك الردود باصدار امر بعقوبة العميد حسن الدوري من قبل وزارة الداخلية.‏

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