2021/09/23 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن نسب معدلات الفقر في البلاد على مدى ثلاث سنوات، فيما بينت أهداف برنامج “التعافي” الذي سينوب ببعض بنوده عن الورقة البيضاء.وقال المتحدث باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تكشف عن نسب معدلات الفقر وتتحدث عن مراحل وثيقة “التعافي” المركز الخبري الوطني.

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