الحركة الإسلامية في كردستان تقاطع الانتخابات باستثناء المناطق المتنازع عليها

2021/09/23 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت الحركة الإسلامية في إقليم كردستان، الخميس، مقاطعة الانتخابات المقبلة باستثناء المناطق المتنازع عليها، مطالبة المواطنين بتسجيل موقف ضد من وصفتهم بـ "تجار السياسة".

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وجاء في بيان نشره المجلس، تلقى ناس نسخة منه (23 أيلول 2021) انه "يطالب كوادر الحزب وجماهيره بمقاطعة الانتخابات ورفع الصوت عبر الاحجام عن التصويت باستثناء الدوائر ذات الأغلبية الكردية خارج حدود إقليم كردستان".

ودعت الحركة "ناخبي الحركة في كركوك الى التصويت لمرشح الحزب وتحميل الأحزاب الإسلامية الكردية مسؤولية وصول مساعي تشكيل جبهة إسلامية كردية انتخابية إلى طريق مسدود"، متوقعاً "تعرضهم للفشل في هذه الانتخابات".

وتأسست الحركة الإسلامية الكردية عام 1987 على الحدود العراقية الإيرانية ضد نظام النظام السابق ودخلت في تحالفات تشكيل حكومات إقليم كردستان خلال سنوات التسعينيات مع الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني عبر شغل مناصب وزارية قبل أن تنشطر عام 2001 إلى مجموعات ويتراجع موقعها السياسي بسبب التخلي عن السلاح ضمن تغييرات 2003 والاشنغال بالاشنقاقات الداخلية.

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