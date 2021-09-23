2021/09/23 | 22:13 - المصدر: عين العراق

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الخميس 23 سبتمبر 2021 | 09:47 مساءً

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قطر تدعو العراق للمشاركة في منتدى الأمن العالمي الذي سيعقد في الدوحة

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، سفير دولة قطر في بغداد، خالد بن حمد السليطي.



وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي تلقت وكالة "عين العراق نيوز" نسخة منه انه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".



وأعرب الأعرجي، عن "سعادته باللقاء، مثمنا مواقف دولة قطر الشقيقة الداعمة لاستقرار وأمن المنطقة" مؤكداً ؟"أهمية التعاون الثنائي في القضايا التي تخدم أمن واستقرار المنطقة".



من جانبه قدم سفير دولة قطر، دعوة للأعرجي، لحضور منتدى الأمن العالمي الذي سيعقد في قطر، وهو لقاء دولي يجمع القادة والخبراء من الأجهزة الحكومية والأمنية، من أجل تدارس التحديات التي تواجه الأمن العالمي.

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