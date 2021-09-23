برهم صالح: في الشهر المقبل ينتظر العراق استحقاق وطني يتمثل بالانتخابات

2021/09/23 | 22:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن ظاهرة الفساد تهدد أمن واستقرار العالم أجمع، ويواجه العراق ظاهرة الفساد بسبب الإرث الخطير من الحروب. وقال صالح خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدورة 76، تابعها “الأيام نيوز”، إن “مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية، حيث أن الفساد حرم العراقيين من التمتع […]

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