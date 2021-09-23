2021/09/23 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، أن ظاهرة الفساد تهدد أمن واستقرار العالم أجمع، ويواجه العراق ظاهرة الفساد بسبب الإرث الخطير من الحروب.وقال صالح خلال كلمته أمام الجمعية العمومية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح من الأمم المتحدة: مكافحة الفساد تمثل معركة وطنية للعراق المركز الخبري الوطني.

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