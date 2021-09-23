مجلس النواب الأمريكي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار للقبة الحديدية الإسرائيلية

2021/09/23 | 22:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بسهولة على مشروع قانون لتوفير التمويل للقبة الحديدية الإسرائيلية بعد إزالته من مشروع قانون منفصل لمنع إغلاق الحكومة وتعليق حد الاقتراض للدولة.

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