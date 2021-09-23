زعيم حركة حقاني يكشف لـCNN تفاصيل اتفاق بشأن سحب أمريكا مكافأة رأس أخيه

2021/09/23 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم شبكة حقاني، أنس حقاني، في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إنه "كان للإمارة الإسلامية اتفاق مع الأمريكيين في الدوحة.نحن جزء من تلك الاتفاقية، القائمة السوداء التي تم الالتزام بها هناك، والتي سيتم إلغاؤها، ويجب على الولايات المتحدة الوفاء بهذا الالتزام".

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