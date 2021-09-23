2021/09/23 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق وقبرص يتفقان على اعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسيّة والخدمة والخاصة من تأشيرات الدخول » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:28

واع/

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