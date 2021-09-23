الرئيس العراقي: أولويتنا إعادة ثقة الشعب بالعملية الانتخابية

2021/09/23 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس إن الانتخابات المقبلة مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة.

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