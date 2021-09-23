شرطة الديوانية تلقي القبض على متهم بقتل امرأة .. التفاصيل الكاملة للجريمة

2021/09/23 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة الديوانية، اليوم الخميس، القبض على متهم بقتل امرأة بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء محمد كاظم حاجم الزركاني تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإجرام في الشامية بالاشتراك مع مركز شرطة الصلاحية بأمرة مدير قسم مكافحة الإجرام العميد حسين رشاد وضابط مركز الصلاحية العقيد خضير فضلا عن ضابط مكتب الشامية الرائد احمد جليل وعدد من المنتسبين وخلال عملية نوعية من القاء القبض على أحد المتهمين بقتل امرأة في ناحية الصلاحية".

وأضافت انه "عملية القبض تمت بعد اقل من ساعتين على ارتكاب جريمته"، مشيرة الى ان "المتهم البالغ من العمر ٣٦ سنة اعترف أثناء التحقيق قيامه بارتكاب الجريمة بسبب خلاف على طعام زوار الامام الحسين (عليه السلام) وذلك عن طريق قيامه بإطلاق النار على منزل الضحية بواسطة بندقية RBK مما أدى إلى تعرضها إلى الإصابة بإطلاقة استقرت في الرأس أدت إلى وفاتها في الحال إضافة إلى إصابة شخصين أخرين بجروح".

وأوضحت شرطة الديوانية انه "ضبط في محل الحادث البندقية التي تسببت في قتل المجنى عليها إضافة إلى مسدس فيما تم توقف المتهم من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

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