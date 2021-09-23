صالح: ندعو المجتمع الدولي للمساهمة باسترداد أموال الفساد المهرّبة من العراق

2021/09/23 | 22:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا برهم صالح، رئاسة جمهورية العراق، المجتمع الدولي لاسترداد أموال الفساد المهرّبة من العراق، مجدداً دعوته لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب.وقال صالح في كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة، اليوم الخميس: "لا …

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