فيديو التعذيب الوحشيّ.. الشرطة تطلب مساعدتها للعثور على الطفل

2021/09/23 | 22:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

مع تداول فيديو صادم يظهر تعذيب طفل بوحشية، دعت الشرطة المجتمعية إلى مساعدتها للوصول إلى الطفل واعتقال المسؤول عن تعذيبه.

واطلع "الترا عراق"، في وقت سابق، على المقطع الذي يظهر طفلاً مقيدًا بسلاسل حديدية، والدماء تغطي وجهه وأجزاءً من جسده، وهو يتوسل بمعذبه أنّ "يتركه ليموت".

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فيما قال بعض المتفاعلين، إنّ المسؤول عن تعذيب الطفل "هو والده" الذي يظهر في الفيديو ويطلب من الطفل نطق كلمات بذيئة تشير إلى تعرضه إلى "انتهاكات جنسية".

بدوره، قال غالب العطية مدير الشرطة المجتمعية في بيان، إنّ الشرطة تحاول الوصول إلى الطفل لإنقاذه واعتقال والده لـ "يلقى جزاءه العادل".

وطلب عطية، من المواطنين مشاركة تدوينته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لتصل إلى أبناء منطقة الطفل وجيرانه وأقاربه"، داعيًا إلى "الإبلاغ عن عنوان الطفل أو أي معلومة عنه تساهم بالوصول إليه".

وتصدر وسم "أنقذوا الطفل محمد" منصة تويتر بالنسبة للعراق، حيث نشر متفاعلون تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية تدعوا إلى مساعدة الطفل ومحاسبة معنفيه.

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