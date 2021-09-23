2021/09/23 | 22:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qm1dNdNP5Uc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصراع الانتخابي على اوجه في المحافظات المحررة بين تحالف عزم وتحالف تقدم.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصراع الانتخابي على اوجه في المحافظات المحررة بين تحالف عزم وتحالف تقدم.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).