السلطات العراقية توجه نداء عاجلا بشأن فيديو لاب يعذب ابنه بطريقة 'وحشية'

2021/09/23 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الشرطة المجتمعية العراقية، الخميس نداء عاجلا إلى العامة لتزويدها باسم ‏وعنوان شخص ظهر في مقطع مصور وهو يعذب ابنه بطريقة وحشية‎.‎

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية نسخة منه اليوم (23 ايلول ‏‏2021)، إن "مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لأب يعنف أبنه بطريقة ‏بشعة، على من يتعرف عليه نرجو ان يبلغنا باسمه وعنوانه لنتخذ الاجراءات ‏القانونية بحقه‎".‎

ودعت إلى "مشاركة المنشور ليصل الى ابناء منطقته وجيرانه واقاربه‎".‎

وفي وقت سابق نشر موقع ‏NRT‏ عربية ، مقطع فيديو أظهر مشاهد دموية لتعنيف ‏شخص لابنه الطفل، في إحدى المدن العراقية‎.‎

ويظهر الطفل في المشهد المصور وهو يتوسل لوالده أن يتركه، وهو مكبل ‏بالسلاسل ومغطى بالدماء‎.‎

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