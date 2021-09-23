- أريد امرأة حرة - هكذا يتكلم الرجل الحر - منى حلمي

2021/09/23 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي " أريد امرأة حرة " ..



هكذا يتكلم الرجل الحر ------------------------------------------ يبدو أننى سأبدأ فى الكتابة الى الرجل ، بعد أن يئست من الكتابة الى المرأة .



ربما الكتابة عن حرية الرجال ، ستحفز النساء لترك أماكنهن من تحت " خط الحرية " ، ويقفزن فى حركة جماعية رشيقة ، بأسلحتهن الناعمة ، والخشنة ، سواء المسموح بها ، أو المحرمة محليا ، ......





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