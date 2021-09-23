محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

2021/09/23 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة بابل، الخميس، تعطيل

الدوام الرسمي خمسة أيام بدءاً من الأحد

المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "من أجل فسح

المجال للموظفين بخدمة زوار الامام

الحسين (ع)، وانقطاع اغلب الطرق في

المحافظة بسب

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