أسرار وأبعاد ومعطيات زيارة الإمام الحسين عليه السلام

2021/09/23 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

ثمة نصوص وردت في بيان أبعاد زيارة

الإمام الحسين عليه السلام ومعطياتها

وما لها وما عليها وحين نشرع لتبيان

مضامين هذه النصوص وما تستبطن لعلنا

نستغرق الكثير من الوقت والجهد للإحصاء

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