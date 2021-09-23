شرطة الديوانية تعتقل شخصاً قتل امرأة بسبب خلاف على 'طعام'

2021/09/23 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الخميس، عن اعتقال شخص قتل امرأة وأصاب شخصين في المحافظة بسبب خلاف على "طعام".

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة من مكتب مكافحة الإجرام في الشامية بالاشتراك مع مركز شرطة الصلاحية تمكنت وخلال عملية نوعية من القاء القبض على أحد المتهمين بقتل امرأة في ناحية الصلاحية بعد اقل من ساعتين على ارتكاب جريمته".

وأضاف البيان أن المعتقل "اعترف البالغ من العمر ٣٦ سنة أثناء التحقيق قيامه بارتكاب الجريمة بسبب خلاف على طعام زوار الامام الحسين (عليه السلام) وذلك عن طريق قيامه بإطلاق النار على منزل الضحية بواسطة بندقية RBK مما أدى إلى تعرضها إلى الإصابة بإطلاقة استقرت في الرأس أدت إلى وفاتها في الحال، إضافة إلى إصابة شخصين أخرين بجروح".

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