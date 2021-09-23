العراق وقبرص يتفقان على اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسيّة من تأشيرات الدخول إلى كلا البلدين

2021/09/23 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أتفق وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن، على مذكرة تفاهم لاعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من تأشيرات الدخول إلى كلا البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى اليوم الأربعاء المُوافق 22 أيلول 2021، وزير خارجيَّة جمهوريّة قبرص نيكوس خريستودوليديسن، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء بحث واستعراض التطورات والمُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة وانعكاساتها على السلّم والأمن الدولييّن، وتطرقا أيضاً إلى العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبُل تطويرها في الجوانب السياسيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة".

وأضاف البيان: "كما جرى التأكّيد على على أهميّة تنسيق المُواقف في المُواضيع ذات الاهتمام المُشترَك المطروحة في المُنظمات الدوليَّة، ووقع الجانبين على مُذكرة تفاهم لاعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسيّة والخدمة والخاصة من تأشيرات الدخول إلى كلا البلدين لغرض تسهيل وتبادل الزيارات بين البلدين وبما يخدم مصالحهما المُشترَكة".

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