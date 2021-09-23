محلل سياسي: مشاركة الناخب ستمد العملية السياسية بدماء جديدة

2021/09/23 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد المحلل السياسي د.عمار البهادلي يوم الخميس، أن نسب المشاركة تشير إلى طبيعة العلاقة بين المواطن والطبقة السياسية.وقال البهادلي في حديث لبرنامج حصاد الأيام؛ أن إفرازات الانتخابات متوقفة على مستوى مشاركة الناخبين بسلبيتها وايجابيتها. وبين البهادلي؛ أن مشاركة الناخب ستمد العملية السياسية بدماء جديدة، مشيرا إلى ان الخطر الرئيسي في هذا […]

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