موجة كورونا الكبيرة

2021/09/23 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى مسؤول سابق بإدارة الغذاء والدواء الأميركية أن الموجة الحالية من فيروس كورونا، التي يقودها متحور دلتا سريع الانتشار، قد تكون آخر موجة كبيرة من العدوى بالفيروس الذي بدل حال العالم منذ نحو عامين

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