عمليات بغداد: فض نزاع عشائري واعتقال طرفي النزاع شمالي العاصمة

2021/09/23 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، فض نزاع عشائري واعتقال طرفي النزاع شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بضرورة التدخل الفوري والسريع لفض النزاعات العشائرية من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية من مصادرنا تفيد بوجود نزاع عشائري بين قبيلتين ضمن قرية الانتصار شمال شرقي بغداد، استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة، بدون اي إصابات".

واضافت انه "على الفور توجهت قوة من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشر، إلى مكان الحادث حيث تم فض النزاع واعتقال ثلاثة متهمين هم طرفا النزاع، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".

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