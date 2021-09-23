2021/09/23 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المَجمع الفقهي العراقي يحرّم بيع بطاقة الناخب ويدعو للتشهير بمشتريها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المَجمع الفقهي العراقي يحرّم بيع بطاقة الناخب ويدعو للتشهير بمشتريها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المَجمع الفقهي العراقي يحرّم بيع بطاقة الناخب ويدعو للتشهير بمشتريها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).